Орешкин: Путин обсудил с иностранными бизнесменами новые проекты в России

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Санкт-Петербург, 2 июня. Иностранные бизнесмены обсудили с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума новые инвестиционные проекты в России. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Состоялась встреча и детальное обсуждение тех проектов, которые компании реализуют в России. Отмечалось то, что бизнес в России развивается, несмотря на все санкции и политические вещи, компании активно работают, чувствуют положительные тенденции в экономике», — сказал министр.

Орешкин также добавил, что в переговорах с Владимиром Путиным принял участие глава British Petroleum Роберт Дадли, глава Total Патрик Пуянне, а также федеральные министры и первый вице-премьер Игорь Шувалов.