Мантуров рассказал, какие темы обсуждал Путин с зарубежными бизнес-кругами

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Санкт-Петербург, 2 июня. На встрече российского президента Владимира Путина с представителями крупнейших зарубежных компаний и деловых кругов говорили не о проблемах, а о текущих проектах, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Сегодня в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава российского торгового ведомства Денис Мантуров рассказал о главных темах встречи президента и зарубежных бизнес-кругов. «В основном говорили не о проблемах, а о тех идеях, которые есть у бизнеса в части совершенствования тех проектов и направлений, которыми занимаются», — сказал он. Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал 4% тем уровнем, ниже которого должна опуститься инфляция в России в текущем году.