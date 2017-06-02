Путин обсудил с иностранными инвесторами инновации в фармацевтике и транспорте

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Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями иностранного бизнеса обсудил инвестпроекты в области фармацевтики, цифровых технологий и скоростного железнодорожного транспорта. Об этом в пятницу заявил помощник президента Андрей Белоусов в ходе ПМЭФ-2017.

«Очень большой интерес как раз в области цифровой экономики. Был предложен целый ряд проектов в области цифровой экономики, фармацевтики, в области железнодорожного скоростного транспорта. Были предметные конкретные разговоры», — отметил он.

По словам Белоусова, ряд проектов было предложено реализовать в третьих странах.