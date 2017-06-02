Состояние госпитализированного в Москве Державина улучшилось

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Москва, 2 июня. Известный актер Михаил Державин, которого госпитализировали накануне в Москве, чувствует себя хорошо. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей со ссылкой на источник.

По его словам, артист был помещен в городскую клиническую больницу имени Боткина. Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что 80-летний актер был госпитализирован в Москве с подозрением на инфаркт. Напомним, что Державин выступал на подмостках «Московского театра имени Ленинского комсомола» и «Московского театр сатиры». Российскому телезрителю он может быть известен благодаря роли Джорджа в фильме «Трое в лодке, не считая собаки».