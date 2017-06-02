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Весь мир
Сирия: ИГИЛ уничтожает газовые месторождения в Пальмире, используя беспилотники

Сирия: ИГИЛ уничтожает газовые месторождения в Пальмире, используя беспилотники

21:58  2 Июня 2017  /обновлено: 22:16  02 Июня 2017
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Сирия: ИГИЛ уничтожает газовые месторождения в Пальмире, используя беспилотники

Дамаск, 2 июня. Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ*) использует беспилотные летательные аппараты для уничтожения газовых месторождений в Пальмире. Об этом стало известно корреспонденту «Федерального агентства новостей».

В результате местные жители остаются без доступа к электричеству. Сегодня террористы «Исламского государства»* внезапно атаковали позиции сирийских правительственных войск в районе шоссе Пальмира — Хомс. Атака была отражена.

Один из выживших боевиков в обмен на медицинскую помощь признался, что «Исламское государство» намеревалось восстановить контроль над газовыми фильтрами и отрезать Пальмиру от доступа к газу. В случае восстановления контроля над данной территорией жители Сирии могут остаться без газа и электричества.

Следует также отметить, что «Исламское государство» регулярно применяет беспилотники американского производства для атак на позиции армии правительства Сирии.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия
Сергей Свазовский
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