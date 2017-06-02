Путин рассказал об ожидаемом уровне инфляции в 2017 году

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Санкт-Петербург, 2 июня. Российский президент Владимир Путин выразил надежду на то, что 2017 году удастся добиться 4% уровня инфляции, об этом он заявил на встрече с главами зарубежных компаний и деловых кругов.

Сегодня в ходе общения с представителями крупнейших зарубежных компаний и деловых союзов глава государства Владимир Путин прокомментировал вопрос инфляции. «Мы выполняем наши планы по таргетированию инфляции, Центробанк поставил задачу по инфляции на уровне четыре процента, на сегодняшний день это 4,1%. Фактически мы идем по графику, и думаю, что в этом году добьемся уникального для новейшей экономики России результата — инфляция будет меньше 4%», — сказал российский лидер.

По словам президента, подобный результат достигается на фоне стабильной социальной ситуации при низком уровне безработицы в стране – чуть выше 5%. Путин резюмировал, что эта планка контролируется. Ранее глава государства сообщил, что власти России создают благоприятные условия для развития бизнеса.