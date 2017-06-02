S&P отозвало долгосрочный рейтинг РФ по национальной шкале

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Нью-Йорк, 2 июня. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s отозвало долгосрочный рейтинг России по национальной шкале, а также рейтинги по национальной шкале ряда российских компаний и банков. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

«S&P Global Ratings отзывает рейтинги по российской национальной шкале, ранее присвоенные 104 эмитентам и 48 выпускам долговых обязательств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный шаг не отразится на рейтинге эмитентов по международной шкале. Решение S&P связано с тем, что в России был принят закон, согласно которому иностранные рейтинговые агентства должны открыть свои филиалы на территории РФ, а также не составлять рейтинги под влиянием других стран.