Бондарчук попросил у Фонда кино 250 млн рублей на вторую часть «Притяжения»

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Москва, 2 июня. Вторая часть российского фильма «Притяжение» режиссера Федора Бондарчука появится в прокате в декабре 2019 года, известно, что 250 млн рублей для бюджета ленты ее создатели запрашивают у Фонда кино.

Федор Бондарчук готовит продолжение саги о прибытии инопланетян в Чертаново, релиз фильма намечен на 26 декабря 2019 года. Сценарий к второй части напишут Олег Маловичко и Андрей Золотарев. Отметим, что бюджет фильма – 645 миллионов рублей, продюсеры запрашивают у государственного Фонда кино 250 млн рублей, к проекту также привлекут китайских партнеров.

По словам Бондарчука, над «Притяжением 2» будет работать та же съемочная бригада, что и прежде. Первая картина вышла в прокат зимой текущего года и появилась на экранах в 74 странах мира.