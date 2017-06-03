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Сирия, 3 июня. Армия САР взяла под контроль восемь деревень на юго-востоке от Алеппо. Террористы ИГ* организовали два теракта — в Ракке и Багдаде. ВВС международной коалиции разбомбили больницу в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносили авиаудары по опорным пунктам радикалов ИГ в районах Ар-Рихания и Аль-Каджли в пригороде Масканы; провели бомбардировки позиций террористов вблизи населенных пунктов Ат-Тиба и Хибрат Гарбия в восточной части Хомса.

Сирийская арабская армия (САА): освободила восемь деревень на юго-востоке Алеппо; наносила авиаудары по позициям боевиков ИГ на юге Дейр эз-Зора, а также близ деревни Аль-Нуайма и в районе Аль-Маншия в Даръа; вела обстрел укрепрайонов боевиков в южных предместьях Даръа, близ населенного пункта Аль-Ядуда и в районе Даръа Аль-Балад; вела огонь по позициям ИГ около города Укейрибат, а также поселений Хамада Омар и Аль-Худера на востоке Хамы; уничтожила около 15 радикалов ИГ в районе деревни Аль-Баргусия в провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): вело бои с «Тахрир Аш-Шам» к югу от Дамаска вблизи лагеря для беженцев Аль-Ярмук; обстреливало населенный пункт Джуб Аль-Джарра; вело обстрелы мирных кварталов Дейр эз-Зора Аль-Джура и Аль-Кусур; устроило теракт возле КПП «Ракка Ас-Самра» к востоку от Ракки; организовало взрыв в Багдаде; предприняло попытку контрнаступления вблизи Пальмиры.

«Джейш Аль-Ислам»*****: сожгли все запасы зерна в городе Аль-Ашари в Восточной Гуте Дамаска;

Сирийская свободная армия** (ССА): отбила атаку САА в районе деревни Кафар Биш на юге Алеппо; вела бои с «Хезболлой» на юге провинции Хомс и с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в юго-западной части Даръа.

Курды: отразили нападение радикалов ИГ недалеко от дамбы Аль-Хуррия в Ракке, ликвидировав более 19 террористов.

Международная коалиция: уничтожила одного из высокопоставленных командиров ИГ; разбомбила больницу в Ракке.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) с целью обезопасить территории вокруг Тишринской электростанции и аэропорта Дамаска начала новое наступление к востоку от административного центра региона, передает информагентство Al Masdar News. Исламисты, выступающие при поддержке американских военных, регулярно наносят удары по опорным пунктам правительственных войск в этом районе.

В Восточной Гуте Дамаска накануне вновь вспыхнули ожесточенные столкновения между антиправительственным формированием «Джейш Аль-Ислам» и коалицией «Тахрир Аш-Шам». После того как радикалы союзной «Тахрир Аш-Шам» группировки «Файлак Ар-Рахман» захватили город Аль-Ашари, боевики «Армии ислама», потерпевшие здесь поражение, сожгли все запасы зерна в городе. Также исламисты захватили часть медицинского оборудования и медикаментов в городской больнице, передает Twitter-канал (SyriaDirect).

Кроме того, как сообщает военный источник в Twitter (so_ria98), отмечались бои между террористами группировки «Джейш Халил ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству», и радикалами «Тахрир Аш-Шам» к югу от Дамаска вблизи лагеря для беженцев Аль-Ярмук. Обе противоборствующие стороны понесли потери, более точные данные пока формируются.

Провинция Алеппо

Правительственные войска продолжили развивать наступление в восточной части Алеппо. Информагентство AMN сообщало, что операцию к востоку от города Ханассер возглавят подразделения 30-го дивизиона сирийской армии. В ходе сражений с террористами «Исламского государства»* армия САР всего за несколько часов взяла под контроль еще восемь деревень, расположенных между городами Маскана и Ханассер. Проасадовские отряды «Лива Аль-Кудс» заняли Аль-Алям, передавал источник в Twitter (NatDefFor). Российские военные самолеты также в течение дня наносили авиаудары по опорным пунктам радикалов ИГ в районах Ар-Рихания и Аль-Каджли в пригороде Масканы. Сведений о нанесенном боевикам ИГ уроне до сих пор нет.

Фиксировались стычки к югу от столицы региона. В районе деревни Кафар Биш отрядам вооруженной оппозиции удалось отбить атаку армии Башара Асада. Об этом сообщал Twitter-канал (AbdAlghani_1990). До сих пор информация о потерях сторон не поступала.

В северо-восточной части провинции в районе города Тадеф велись бои между исламистами Сирийской свободной армии (ССА) и военнослужащими САА. На стороне боевиков да данном направлении выступают турецкие войска.

Провинция Хомс

В восточной части Хомса продолжилось широкомасштабное наступление армии САР. В район Пальмиры была направлена колонна тяжелой военной техники и вооружения сирийской армии. Об этом сообщил источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq), подконтрольный вооруженной оппозиции. Сообщалось также, что ВКС РФ принимали активное участие в наступлении, проводя воздушные атаки позиций радикалов «Исламского государства» в районах Ат-Тиба и Хибрат Гарбия.

Были зафиксированы попытки контрнаступления террористов ИГ в районе Пальмиры. Согласно данным военного источника в соцсети Twitter (@WarfareWW), радикалы ИГ пытались отбить у САА ключевые высоты и нефтегазовые поля, а также захватить военную базу «Т-4». Атака началась с минометного обстрела, после чего пехота ИГ продвигалась, используя крупнокалиберные пулеметы. Во время обстрелов одновременно использовалось не менее 10 орудий. Военнослужащие САА были готовы к нападению и ответили молниеносно. В ходе столкновений было ликвидировано несколько террористов ИГ. Один из раненых сообщил, что его отряд ведет операцию по захвату авиабазы «Т-4», а также газовых месторождений под Пальмирой, сообщает источник на Facebook (ISIS Hunters).

Боевики активно используют беспилотники для уничтожения инфраструктуры газовых и нефтяных полей в районе Пальмиры.

#ISIS using UAVs to destroy gas wells on the #Palmyra gas fields pic.twitter.com/smB00v02Qk — Syria Today (@todayinsyria) June 2, 2017

«Исламское государство» тем временем обстреливало населенный пункт Джуб Аль-Джарра к востоку от Хомса. К счастью, как передавали местные источники, обошлось без жертв.

На юге региона разворачивались бои между «свободной армией» и «Хезболлой», в результате которых погибли трое бойцов ливанского формирования, в том числе командир одного из отрядов.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре террористы «Исламского государства» вновь вели обстрелы мирных кварталов Аль-Джура и Аль-Кусур. Информационный портал Al Masdar News сообщал о том, что под ударами боевиков ИГ как минимум один человек погиб, четверо были ранены.

Тем временем сирийские военные самолеты наносили авиаудары по укрепрайонам радикалов ИГ в южной части административного центра региона – в районе кладбища Дейр эз-Зора и холма Аллуш, в результате чего были уничтожены несколько террористов ИГИЛ.

Город Аль-Маядин подвергся бомбардировкам коалиционной авиации. Информагентство CNN International передавало, что ВВС коалиции удалось уничтожить одного из высокопоставленных командиров ИГ.

Провинция Даръа

В столицу региона была переброшена еще одна партия подкрепления в лице военнослужащих 4-го дивизиона САА, которые сегодня прибыли в город. В Даръа также были доставлены вооружение, танки и военные пикапы. Таким образом, армия САР продолжает укреплять позиции на этом направлении в преддверии масштабной контратаки.

Вместе с прибывшими частями правительственные войска начали планировать наступление на позиции исламистов в районах Аль-Маншия и Даръа Аль-Балад, почти целиком находящиеся под контролем вооруженной оппозиции. Были зафиксированы столкновения в районе Саджна, а также вблизи населенного пункта Аш-Шейх Саад к западу административного центра провинции, передавал Twitter-канал (shahid_daraa). Сирийская авиация наносила удары по укрепрайонам боевиков близ деревни Аль-Нуайма и в районе Аль-Маншия.

Кроме того, правительственные войска проводили обстрелы укрепрайонов боевиков в южных предместьях Даръа – близ населенного пункта Аль-Ядуда и в районе Даръа Аль-Балад.

Согласно данным, опубликованным источником в соцсети Twitter (GenevaUpdates), «Свободная армия» тем временем вела бои с членами антиправительственного формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанного с ИГ, в юго-западной части провинции.

Провинция Ракка

В минувшие сутки Сирийская демократическая армия**** (SDF) вместе с курдскими отрядами YPG, после того как успешно отбила атаку радикалов ИГ недалеко от дамбы Аль-Хуррия, продолжила штурмовать населенный пункт Аль-Мансура к востоку от Ат-Табки.

Вчера курды ликвидировали более 19 террористов «Исламского государства», а также захватили часть вооружения и боеприпасов ИГ, как сообщало информагентство Al Sumaria News.

ВВС западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, в ходе боевого налета разбомбили больницу в Ракке. Кроме того в результате авиаударов погибли мирные жители в деревне Ас-Сувейдия.

Возле контрольно пропускного пункта «Ракка Ас-Самра» к востоку от Ракки произошел теракт, террорист-смертник активировал на себе взрывное устройство, что привело к гибели 15 курдских солдат.

Провинция Хама

В восточной части провинции сирийская авиация продолжила вести бомбардировки опорных пунктов боевиков «Исламского государства» недалеко от населенных пунктов Укейрибат, Хамада Омар и Аль-Худера, как сообщал оппозиционный Twitter-канал (so_ria98).

В районе деревни Аль-Баргусия сирийская армия уничтожила около 15 радикалов ИГИЛ в результате артобстрела.

Между тем к югу от столицы региона исламисты вооруженной оппозиции отбили атаку сирийской армии близ деревни Аз-Зара к югу от Хамы, никаких подробностей не сообщалось.

Ирак

Бойцы иракского народного ополчения «Хашд Аш-Шааби» продолжили наступление в западной части провинции Ниневия. В ходе ожесточенных столкновений ополченческие отряды заняли населенный пункт Аль-Сакаар и деревню Джайар Гальфас, находящиеся у границы с сирийской провинцией Хасака.

Между тем, согласно данным информационного агентства Al Sumaria News, коалиционная авиация нанесла серию авиаударов в провинции Киркук, в результате чего были ликвидированы четверо радикалов ИГИЛ, еще 12 получили ранения.

В прошедшие сутки в Багдаде прогремел новый взрыв. Сработало СВУ, заложенное, как предполагается, боевиками «Исламского государства». Один солдат иракской армии убит и еще один получил ранения, передавал портал Iraqi Day.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)