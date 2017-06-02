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Общество
Жители Москвы массово распродают побитые ураганом машины

Жители Москвы массово распродают побитые ураганом машины

21:28  2 Июня 2017
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Жители Москвы массово распродают побитые ураганом машины

Москва, 2 июня. Жители Москвы массово продают машины, пострадавшие в результате недавнего урагана.

Чтобы заинтересовать покупателя, автовладельцы незначительно снижают цены, однако, по словам экспертов, за предлагаемую ими стоимость вполне можно приобрести на рынке машину в хорошем состоянии.  

При этом в объявлениях нет ни одного автомобиля премиум-класса. Вероятнее всего, это связано с тем, что дорогие машины застрахованы по КАСКО.

Напомним, что 29 мая на Москву обрушился мощный ураган, который стал причиной гибели 11 человек. Кроме того, в результате падения дерева на рельсы было приостановлено движение аэроэкспресса.

Геннадий Плющев
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