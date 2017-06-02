Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Сирия: боевики ИГ атакуют САА в тылу Пальмиры

Сирия: боевики ИГ атакуют САА в тылу Пальмиры

21:40  2 Июня 2017
52

Сирия: боевики ИГ атакуют САА в тылу Пальмиры

Пальмира (Сирия), 2 июня. Террористы «Исламского государства»* атакуют позиции армии правительства Сирии в тылу Пальмиры.

Террористы «Исламского государства» хотят вернуть стратегические высоты, газовые поля и захватить Т4, чтобы отрезать Пальмиру.

Данные территории представляют стратегическое значение, поскольку из-за происков боевиков «Исламского государства» жители Сирии могут остаться без газа и электричества.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

#сирия
Настасья Шеркунова
Эксклюзив
ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
Сирия новости 2 июня 19.30: САА заняла 8 деревень в Алеппо, коалиция разбомбила больницу в Ракке
Сирия новости 2 июня 12.30: уничтожен один из командиров ИГ, новая партия подкрепления САА прибыла в Даръа
Сирия новости 2 июня 07.00: САА готовит наступление в Алеппо, ИГ снимает пропагандистские ролики
Сирия итоги за сутки на 2 июня 6.00: САА охватила оплот ИГ в Алеппо с трех сторон, курды вышли к воротам Ракки
Показать еще
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть