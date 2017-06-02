Сирия: боевики ИГ атакуют САА в тылу Пальмиры
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Пальмира (Сирия), 2 июня. Террористы «Исламского государства»* атакуют позиции армии правительства Сирии в тылу Пальмиры.
Террористы «Исламского государства» хотят вернуть стратегические высоты, газовые поля и захватить Т4, чтобы отрезать Пальмиру.
Данные территории представляют стратегическое значение, поскольку из-за происков боевиков «Исламского государства» жители Сирии могут остаться без газа и электричества.
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)
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