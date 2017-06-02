Жительница Москвы попыталась перед смертью забить молотком 10-летнего сына

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Москва, 2 июня. Жительница Москвы нанесла несколько ударов молотком своему 10-летнему сыну по голове, после чего совершила неудачную попытку самоубийства. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«По версии следствия, днем 2 июня 2017 года женщина, находясь в квартире жилого дома, расположенного по улице Фестивальной в городе Москве, нанесла своему 10-летнему сыну несколько ударов молотком в область головы», — говорится в сообщении.

После этого женщина попыталась покончить жизнь самоубийством, однако осталась жива. В настоящее время ребенок и его мать находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство.