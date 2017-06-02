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Украина
Базу «Миротворца» пополнили 200 пассажиров круизного лайнера «Князь Владимир»

Базу «Миротворца» пополнили 200 пассажиров круизного лайнера «Князь Владимир»

21:45  2 Июня 2017
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Базу «Миротворца» пополнили 200 пассажиров круизного лайнера «Князь Владимир»

Киев, 2 июня. Скандально известный украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу 216 пассажиров круизного лайнера «Князь Владимир».

Пополнение «черного списка» одиозный ресурс увязал с посещением судном Крыма. На «Миротворце» пишут, что речь идет о работниках Росморпорта, членах их семей «и других приближенных».

Ранее в базе «Миротворца» оказался известный художник Никас Сафронов. Он также угодил в список из-за якобы незаконного пересечения украинской границы. Следует отметить, что киевские власти не признают волеизъявление крымчан, в результате которого полуостров вернулся в состав Российской Федерации. Они называют Крым «оккупированной территорией».

Сергей Свазовский
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