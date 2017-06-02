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Общество
Минздрав РФ выступил против продажи вина и пива через Интернет

Минздрав РФ выступил против продажи вина и пива через Интернет

21:14  2 Июня 2017
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Минздрав РФ выступил против продажи вина и пива через Интернет

Санкт-Петербург, 2 июня. Министерство здравоохранения Российской Федерации категорически не поддерживает идею продажи алкоголя через Интернет. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума.

«Мы категорически не поддерживаем и будем возражать всеми возможными способами, потому что не для того законодательно применялись ограничительные меры по возрасту, по времени продажи, чтобы все это спустить одним решением», — пояснила Скворцова.

Она также добавила, что онлайн-торговля алкоголем не способна обеспечить исполнение запретов, которые закреплены законом.

#алкоголь #пмэф #онлайн-торговля
Алексей Громов
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