Минздрав РФ выступил против продажи вина и пива через Интернет

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Санкт-Петербург, 2 июня. Министерство здравоохранения Российской Федерации категорически не поддерживает идею продажи алкоголя через Интернет. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума.

«Мы категорически не поддерживаем и будем возражать всеми возможными способами, потому что не для того законодательно применялись ограничительные меры по возрасту, по времени продажи, чтобы все это спустить одним решением», — пояснила Скворцова.

Она также добавила, что онлайн-торговля алкоголем не способна обеспечить исполнение запретов, которые закреплены законом.