Канцлер Австрии раскрыл, почему еще больше зауважал Путина после ПМЭФ

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Санкт-Петербург, 2 июня. Канцлер Австрии Кристиан Керн заявил, что стал еще сильнее уважать президента России Владимира Путина после пленарного заседания, модератором которого была журналистка NBC Мегин Келли. Об этом он сказал на полях форума ПМЭФ-2017, который проходит в эти дни в Петербурге.

«Я не знал изначально о ведущей, но потом мне сказали, и я еще больше вас за это уважаю, потому что я бы, наверное, на такое не решился», — признался Керн.

Помимо Путина в пленарном заседании приняли участие Керн, президент Молдавии Игорь Додон и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Лидеры стран отвечали на вопросы, касающихся ключевых проблем в политике и экономике.