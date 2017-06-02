Процесс примирения в Сирии ведет к стабилизации обстановки — глава МККК

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Женева, 2 июня. Процесс примирения, который происходит в ряде районов Сирии, приводит к определенной стабилизации, заявил сегодня глава Международного комитета Красного Креста Петер Маурер, пишет «Трибьюн де Женев».

Посетивший в мае Сирию глава МККК Петер Маурер заявил, что в отдельных районах республики ситуация стабилизируется. «В некоторых местах обстановка начинает понемногу успокаиваться. Идут процессы примирения, которые ведут к определенной стабилизации», — сказал он. По словам руководителя международной гуманитарной организации, жители Сирии просто «хотят вернуться к своим очагам».

Он добавил, что местные жители просят Красный Крест помочь с открытием школ и запустить экономическую активность страны – создать мастерские, ремесленные предприятия. «Люди теперь необязательно просят о пакете с едой, просят о другой гуманитарной помощи», — сказал Маурер, отметив, что нужно ответить на потребности жителей САР, проявив гибкость.