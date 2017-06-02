Кандидат на пост канцлера ФРГ назвал Трампа «самым неамериканским» президентом

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Берлин, 2 июня. Кандидат на пост федерального канцлера Германии Мартин Шульц назвал Дональда Трампа «самым неамериканским» президентом США, передает Spiegel.

«Трамп предает все, что США возвеличили: толерантность, демократические институты, уважение личности. В этом отношении Трамп — самый неамериканский президент США, каких не было уже долгое время», — сказал Шульц.

Он также добавил, что решение Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату, свидетельствует о том, что президент США пытается снизить экологические стандарты для американских продуктов, а также затраты на производство.