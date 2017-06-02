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Общество
Балетмейстер Мариинки Сергей Вихарев скоропостижно скончался в Петербурге

Балетмейстер Мариинки Сергей Вихарев скоропостижно скончался в Петербурге

20:58  2 Июня 2017
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Балетмейстер Мариинки Сергей Вихарев скоропостижно скончался в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 июня.  Сегодня на 56-м году жизни скончался известный российский балетмейстер Сергей Вихарев, чья творческая деятельность была неразрывно связана с Мариинским театром.

Известный российский балетмейстер, в прошлом танцовщик Сергей Вихарев скончался на 56-м году жизни. Он танцевал множество ярких ролей на сцене Мариинского театра, а после завершения карьеры танцовщика, решил ставить балет.  Петербургский театр выразил соболезнования родным и близким ушедшего работника балетной труппы. Информации о причинах смерти, как и о месте, где пройдет церемония прощания с Вихаревым, пока нет.

Ирина Селезнева
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