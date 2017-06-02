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Политика
Белый дом заявил о желании возобновить диалог с Россией

Белый дом заявил о желании возобновить диалог с Россией

20:51  2 Июня 2017
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Белый дом заявил о желании возобновить диалог с Россией

Вашингтон, 2 июня. Специальный помощник президента США Кристофер Форд заявил, что Белый дом хотел бы возобновить диалог с Россией по вопросам стратегической стабильности. Об этом помощник президента США сообщил в ходе своего выступления на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.

«Мы бы хотели возобновить, а фактически привести в порядок процесс диалога с Россией по стратегической стабильности. Это поможет, как мы надеемся, добиться лучшего понимания того, на какой позиции находятся стороны по широкому кругу вопросов», — заявил Форд.

Он также добавил, что США готовы возобновить диалог в области ядерных вооружений с учетом собственных национальных интересов.

#россия #сша #вашингтон
Алексей Громов
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