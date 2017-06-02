Роскосмос перенес запуск «Федерации» с «Восточного» на «Байконур»

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Санкт-Петербург, 2 июня. Первый запуск пилотируемого космического корабля «Федерация» будет произведен не с космодрома «Восточный», как предполагалось ранее, а с «Байконура». Об этом в пятницу заявил глава Роскосмоса Игорь Комаров в ходе ПМЭФ-2017.

По его словам, пуск состоится в 2022 году, а выводить корабль на орбиту будет ракета-носитель среднего класса «Союз-5».

«Мы в 2022 году, видя рост конкуренции на рынке пусковых услуг и средств выведения, обеспечим пуск новой ракеты-носителя, которая позволит существенно снизить стоимость выведения полезной нагрузки, серьезно повысить эффективность пусковых услуг», — пояснил Комаров.