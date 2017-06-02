Путин: Промышленное производство в России выросло на 2,7-2,9%

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Санкт-Петербург, 2 июня. Промышленное производство в России демонстрирует рост на уровне 2,7-2,9%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями крупных иностранных компаний и деловых ассоциаций на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Растет промышленное производство где-то темпами 2,7-2,9%», — отметил глава государства.

Путин добавил, что исходя из объемов железнодорожных перевозок, а также объемов потребления электроэнергии, этот показатель может быть еще выше. Президент также напомнил, что по итогам прошлого года российская экономика продемонстрировала рост на 0,4%, а с начала 2017 года рост составил 1,4%.