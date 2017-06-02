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Экономика
Путин рассказал об увеличении золотовалютных резервов России

Путин рассказал об увеличении золотовалютных резервов России

20:33  2 Июня 2017
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Путин рассказал об увеличении золотовалютных резервов России

Санкт-Петербург, 2 июня. Объем золотовалютных резервов России достиг 407 млрд долларов на фоне низкого госдолга, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с иностранными деловыми кругами.

Сегодня на встрече с крупнейшими зарубежными компаниями и деловыми союзами российский лидер Владимир Путин прокомментировал состояние высоколиквидных активов, которые находятся под контролем государственных органов.  «У нас в начале года было 370 млрд долларов золотовалютных резервов, сейчас уже 407 млрд долларов золотовалютных резервов, — сказал президент. И это на фоне достаточно низкого внешнего госдолга, где-то примерно 12–13%", — резюмировал он. Ранее Путин сообщил, что правительство создает благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности в России.

Ирина Селезнева
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