На левом фланге: роль наступления на Саламию в деблокировании Дейр-эз-Зора

В Избранное

Скопировать

В понедельник стало известно о готовящемся наступлении сирийской армии на Саламию, в ходе которого планируется расширить так называемую «дорогу жизни» и снять южный фланг в планируемых наступлениях САА на Дейр-эз-Зор и Ракку.

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН), что эта операция напрашивается сама собой:

«О ней говорили еще с апреля, потому что для того, чтобы наступать на Дейр-эз-Зор с Пальмиры, где сосредоточена группировка, которая должна пробираться вдоль трассы, необходимо обеспечить южный и северный фланг, иначе есть вероятность повторения поражения под Табкой летом 2016-го года, когда боевики просто ударили по провисшим флангам и перерезали коммуникации. И сирийская правительственная армия была вынуждена отступать обратно».

Наш собеседник отмечает, что сейчас сирийское командование действует более расчетливо, предварительно обеспечивая фланги. Это можно видеть на примере успешной операции в Каламуне, где была освобождена значительная территория.

«Сейчас идут операции в восточном Хомсе и восточной Хаме. Цель этих операций срезать «выступы», которые существуют там уже длительное время и мешают сирийской правительственной армии начать наступление вглубь территорий халифата в центральной и восточной Сирии. Сейчас напрашиваются две важные операции со стороны Пальмиры — поход на Дейр-эз-Зор и со стороны Итрии — вглубь провинции Ракка».

По мнению эксперта, без ликвидации этих выступов в Хомсе и Хаме создается угроза того, что боевики смогут сосредоточить на этой территории сильную группировку и, как следствие, оперативный кризис.

«Насколько быстро пройдет зачистка северного фланга зависит от боевиков, сложно сказать. Мы не знаем планы командования халифата, которое сейчас часть своих сил оттянули в район Ракки, чтобы продолжать удерживать этот город. С другой стороны, они всегда придерживались одной тактики: при малейшей возможности контратаковать врага с целью вызова оперативных кризисов. Так они действуют в Ираке, так они действуют в Сирии, пытаясь применить контратаки в Пальмире. Даже теряя свои базы, они пытаются верны этой тактике».

Борис Рожин видит в активности сирийской армии предпосылки к тому, что террористы попробуют где-то изменить ход событий, организовав встречный контрудар. С другой стороны, у боевиков в этом районе сейчас очень тяжелое положение: они уступают и количественно, и технически, и при успешном продолжении сирийских действий, будут вынуждены выйти и из Хамы, и из Хомса.

«Нельзя сказать, что ситуация абсолютно комфортна для сирийцев, поскольку фронт растянут, а сил недостаточно и боевики могут преподнести сюрприз, так что, я надеюсь, сирийское командование все это учитывает и при необходимости эта активность боевиков будет купирована».

В поддержку этого мнения выступил и другой эксперт — директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов: