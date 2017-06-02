Недовольный обыском житель Саратова встретил полицейских гранатой

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Саратов, 2 июня. Двое сотрудников полиции получили ранения в результате подрыва гранаты, которую привел в действие житель Саратова недовольный обыском своем доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

«Мужчина, в доме которого должен был проводиться обыск, будучи недовольным правомерными действиями полицейских, предположительно, бросил в их сторону гранату, которая взорвалась, в результате чего двое сотрудников полиции получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что обыск был санкционирован судом в рамках расследуемого дела, фигурантом которого хозяин дома не был. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».