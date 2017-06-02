Потерявшая интерес к ПАСЕ Россия оставит ассамблею без денег — Матвиенко

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Санкт-Петербург, 2 июня. Россия намерена лишить ПАСЕ финансирования, заявила в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе ПМЭФ-2017.



По ее словам, треть взноса, который Россия платит в Совет Европы, идет на содержание Парламентской ассамблеи, поэтому было принято решение сократить взнос на 30%. В настоящее время министерство иностранных дел России занимается юридическими вопросами.

«Примерно третья часть взноса идет на ПАСЕ, и за российские деньги против России устраивают провокации, развивают антироссийские настроения, за наши деньги ездят, путешествуют по разным странам», — отметила она.

Матвиенко подчеркнула, что Россия все больше теряет интерес к ПАСЕ, которая превращается в «маргинальную организацию», которая на деле ни на что не влияет.

Напомним, что российская делегация отказалась принимать участие в работе ПАСЕ после того, как ее лишили права голосовать на сессии и участвовать в работе уставных органов.