Выгодно и приятно: Путин рассказал об условиях ведения бизнеса в России

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Санкт-Петербург, 2 июня. Российский президент Владимир Путин заявил, что правительство старается создать благоприятные условия для работы бизнеса и развития экономики.

Сегодня глава государства Владимир Путин встретился с представителями крупнейших зарубежных компаний и деловых союзов. По словам президента, российские власти работают над созданием благоприятного инвестиционного климата и развития экономики. «Многое делаем для того, чтобы создать благоприятный деловой климат, создать прежде всего условия макроэкономического характера, устойчивого развития экономики», — сказал Путин.

Российский лидер также заметил, что в стране создается стабильная социальная система, которая сделает работу бизнеса в РФ «и выгодной, и приятной». Путин добавил, что ПМЭФ является хорошей площадкой для обмена мнениями и опытом между представителями бизнеса на различных уровнях.