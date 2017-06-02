Неизвестные облили краской памятник гетману Мазепе в Полтаве

В Избранное

Скопировать

Полтава, 2 июня. Накануне ночью неизвестные облили краской памятник украинскому гетману Ивану Мазепе в Полтаве, сообщили в региональных правоохранительных органах.

Памятник гетману Ивану Мазепе, который, будучи соратником Петра Первого, перешел на сторону шведов во время Северной войны, неоднократно становился мишенью вандалов. На этот раз инцидент произошел накануне ночью в Полтаве. Местный житель обратился в отделение украинской полиции, сообщив, что на памятнике видны следы краски. Правоохранительные органы осмотрели место инцидента. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве. Отметим, что за переход Мазепы на сторону врага, он был отлучен от церкви.