Заканчивайте давайте: на ПМЭФ-2017 Путин рубанул правду-матку про американцев

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В рамках Петербургского международного экономического форума прошло пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, президента Индии Нарендры Моди, федерального канцлера Австрии Кристиана Керна и президента Молдовы Игоря Додона. В качестве модератора этой сессии выступила американская журналистка Мегин Келли-Брант (Megyn Kelly-Brunt).

Такой выбор можно рассматривать как явный жест вежливости по отношению к телекомпании NBC (рейтинги), General Electric (бизнес) и Республиканской партии (большая политика), принятый американской стороной, что в условиях современной антироссийской истерии внутри США и за их пределами можно считать большим шагом навстречу друг другу.

Хотя, забегая вперед, следует отдать должное миссис Келли: она свою роль отработала на отлично, задавая участникам сессии — и, прежде всего, российскому президенту — самые нелицеприятные вопросы в самой жесткой форме. Это и правильно — в противном случае, «продать» данный медиа-продукт американской, и в целом западной аудитории, было бы крайне сложно.

Заявка на четвертый срок

До того, как указанные государственные лидеры начали отвечать на вопросы ведущей, каждый из этой «великолепной четверки» выступил с небольшой речью, в которой обозначил свое видение проблем и перспектив для собственной страны и всего мира.

Первым слово на правах «хозяина» площадки взял Владимир Путин, до этого проведший на «полях» ПМЭФ встречу с представителями российского и американского бизнеса, а также ряд двусторонних переговоров (с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, премьер-министром Курдского автономного района Ирака Нечирваном Барзани и генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано).

Основной темой выступления президента РФ стала констатация необходимости совместного с другими государствами ответа на растущие вызовы и угрозы современности, а также оценка конкурентоспособности и открытости российской экономики.

Особое внимание при этом было уделено информационным технологиям и «цифровой экономике», где Россия, судя по словам Путина, готова занять лидерские позиции, что, вместе с позитивными макроэкономическими факторами позволит нашей стране к 2019–2020 году выйти на траекторию опережающего развития.

В ответ на замечание Мегин Келли о том, что в России 1% сверхбогатых получает 70% национального дохода, российский лидер ответил, что наличие этой проблемы признается, но подход «отнять и поделить» использоваться не будет, зато генерация отечественной экономикой новых доходов поможет государству сгладить социальное неравенство.

Оба этих тезиса могут послужить Путину в качестве опорных пунктов его программы на президентских выборах 2018 года, если он примет (или уже принял?) решение в них участвовать.

Вперед, к лидерству

Выступивший за ним президент Нарендра Моди весьма демонстративно начал свою речь не на английском, а на хинди, что вызвало немалое оживление в зале. Тем самым Индия в его лице сделала заявку на более высокий политический статус, нежели тот, которым она обладает сейчас.

Во всяком случае, пока что хинди, на котором говорит свыше 600 миллионов человек, не является, в отличие от английского, французского, арабского, испанского, русского и китайского, официальным языком ООН. И, возможно, в скором времени питерский демарш Нарендры Моди будет рассматриваться как начало индийской заявки на место постоянного участника Совета Безопасности ООН с правом вето. Что, в принципе, исходя из роли этой страны в современном мире, давно пора было сделать.

В целом, выступление Нарендры Моди можно назвать «рекламным»: самая быстрорастущая экономика мира с самым большим молодежным населением осуществляет быстро, качественно и дешево самые впечатляющие программы — например, полеты на Марс или очистку Ганга. Впереди — мировое экономическое лидерство (КНР, ЕС и США просят подвинуться).

Присутствие на площадке федерального канцлера Австрии Кристиана Керна можно объяснить только особыми отношениями между Веной и Москвой, а также особым, еще с 1945 года, статусом этой альпийской республики в Европе. Судя по всему, особой радости от своего пребывания под софитами ПМЭФ герр Керн не испытывал, но noblesse oblige, а потому он стремился говорить меньше и по максимуму нейтрально.

Заслуживает внимания разве что его пассаж о том, что за 25 лет количество бедных в мире благодаря глобализации экономических процессов сократилось с 40% до 10%. Этим цифрам можно было бы и поверить, не внеси австрийский канцлер жесткое уточнение: «живущих менее чем на доллар в день».

Извините, но один доллар 1992 года по своей покупательной способности равен примерно 3,72 долларам 2017 года, это разные деньги, и с подобным уточнением оказывается, что никакого существенного снижения бедности в мире глобализация не принесла — в той же Индии средний доход составляет чуть больше 4 долл. на человека в день.

Что касается президента Республики Молдова Игоря Додона, то, судя по его заявлениям, этот политик твердо рассчитывает на масштабную и исчерпывающую поддержку своей пророссийской линии Москвой, особенно — на фоне продолжения конфликта на Украине и нарастающей деструкции Евросоюза.

Мы люди простые

Впрочем, все эти выступления оказались всего лишь своего рода «разминкой» перед тем «галактическим шоу», которое устроил российский президент, отвечая на вопросы американской журналистки.

Видимо, какой-то лед тронулся не только в Арктике, господа присяжные заседатели, но и на вершинах мировой политики. Путин выступил в уникальном режиме «мы люди простые, говорим то, что думаем», не слишком выбирая тщательно подготовленные определения.

Международные климатические соглашения? Россия ратифицирует Парижский протокол, когда будут сформированы правила распределения ресурсов (то есть, с учетом отказа Дональда Трампа, — «когда рак на горе свистнет»).

Проблема терроризма? Те, кто формирует террористические структуры и рассчитывает при их помощи решать свои проблемы, — они каким местом своего тела думают?

Независимые источники? Нет ничего независимого в этом мире, все от кого-то зависят. Даже государственным суверенитетом обладают всего несколько стран: США, Россия, Китай, Индия… Есть еще, но их немного.

Суверенитет Германии? Он даже формально ограничен уставом НАТО, а на практике — все еще жестче, поэтому реакция Ангелы Меркель вполне понятна.

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Трамп? Во время его предвыборной кампании даже казалось: перебирает мужик, но он оказался прав. А его оппоненты чего-то не догнали, не додумали. Теперь, оказывается, им русские помешали. Это мне антисемитизм напоминает: сам придурок, а во всем у него евреи виноваты… Прекратите! Это перенос ваших внутриполитических дрязг на мировую арену. Такой перенос вреден и наносит ущерб международным отношениям. Это должно когда-то закончиться, и чем быстрее, тем лучше.

Вмешательство России в американские выборы? 17 спецслужб признают вмешательство России? Вы читали эти отчеты? Ах, публичную часть! А я читал эти отчеты. В них нет ничего конкретного: явки, адреса, пароли, — есть только предположения и выводы на основе этих предположений.

Сейчас такие специалисты есть, которые завтра докажут, что это с вашего ай-пи ваша трехлетняя дочь (на самом деле дочери Мегин Келли шесть лет, а три года ее младшему сыну — О.Щ.) вмешивалась в ход выборов и вербовала террористов.

Санкции в ответ на незаконную аннексию Крыма? Мы все делали в соответствии с нормами международного права, а США и их союзники сначала поддержали вооруженный государственный переворот на Украине, а потом, когда мы с этим не согласились, ввели антироссийские санкции — в нарушение всех международных норм и правил.

США всегда всем говорили о необходимости открытых рынков, о том, что политика не должна влиять на экономику… Сами же все сделали наоборот… Да, есть ущерб для России в сфере финансов и технологий. Но есть и плюсы… Начались структурные изменения в экономике — особенно в сельском хозяйстве, в сфере хай-тек. Для нас теперь это не так критично, как могло быть десять лет назад.

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Опять угроза ценностям американской демократии? Слушайте, что, по-вашему, должен делать посол одной страны в другой стране? Сидеть в четырех стенах и ни с кем не встречаться? Это ваши дипломаты и журналисты много лет во все наши дела вмешиваются, сели нам на шею и ноги свесили. Вы заканчивайте давайте! И вам легче станет, и нам…

…Вот честно — не припомню, чтобы в подобном стиле действующий российский президент позволял себе высказываться так еще о ком-нибудь. Кроме чеченских террористов, помните: «Мочить в сортире», и так далее…

Наверное, адресатам этих его высказываний придется как минимум задуматься — раз о них стало возможно ТАК говорить, то что в их отношении теперь можно будет делать? И не лучше ли, действительно, как-нибудь «прекратить» и «закончить»: не теряя лица, но чем быстрее, тем лучше?