Саперы ДНР за неделю обезвредили в Донбассе более тысячи взрывоопасных предметов
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Донецк, 2 июня. За минувшую неделю саперы МЧС ДНР обезвредили на территории республики 1134 взрывоопасных предметов. Об этом сообщил заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виталий Зарубин.
«Отряд пиротехнической службы МЧС в течение недели привлекался для выполнения заявок на обезвреживание взрывоопасных предметов 53 раза, выявлено и обезврежено 1134 единицы взрывоопасных предметов», — сказал Зарубин.
Он также добавил, что за неделю саперы ДНР обследовали более 79 гектаров территорий. Чаще всего саперам встречаются вражеские мины, неразорвавшиеся снаряды и другие боеприпасы.
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