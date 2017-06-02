Саперы ДНР за неделю обезвредили в Донбассе более тысячи взрывоопасных предметов

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Донецк, 2 июня. За минувшую неделю саперы МЧС ДНР обезвредили на территории республики 1134 взрывоопасных предметов. Об этом сообщил заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виталий Зарубин.

«Отряд пиротехнической службы МЧС в течение недели привлекался для выполнения заявок на обезвреживание взрывоопасных предметов 53 раза, выявлено и обезврежено 1134 единицы взрывоопасных предметов», — сказал Зарубин.

Он также добавил, что за неделю саперы ДНР обследовали более 79 гектаров территорий. Чаще всего саперам встречаются вражеские мины, неразорвавшиеся снаряды и другие боеприпасы.