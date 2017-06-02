Российский фермер на ПМЭФ поблагодарил Теффта за санкции и угостил его сыром

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Санкт-Петербург, 2 июня. Российский фермер Олег Сирота лично поблагодарил посла США в РФ Джона Теффта за санкции, которые Вашингтон ввел против Москвы.

Предприниматель рассказал американскому дипломату, что работал программистом, хотя всегда мечтал делать сыр. Однако введенные против России санкции и ответные меры создали прекрасные возможности для создания собственного бизнеса, и Сирота решил воплотить свою мечту в реальность, в результате чего стал первым, кто начал производить пармезан в стране. Фермер подарил Теффту головку сыра и пригласил в гости. Американский посол оказался чрезвычайно рад подарку.

«Я очень люблю сыр, поэтому у меня такой большой живот. Я из штата Висконсин, где производят много сыра», — цитирует его Телеканал 360.