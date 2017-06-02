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Политика
Путин на встрече с Гутеррешем назвал ООН универсальной площадкой с уникальными правами

Путин на встрече с Гутеррешем назвал ООН универсальной площадкой с уникальными правами

20:00  2 Июня 2017
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Путин на встрече с Гутеррешем назвал ООН универсальной площадкой с уникальными правами

Санкт-Петербург, 2 июня. ООН остается универсальной площадкой для решения международных вопросов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы продолжаем считать, что это единственная международная универсальная площадка с уникальными правами, в основе которых лежит устав ООН - краеугольный камень сегодняшнего международного публичного права», — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что предыдущий генсек ООН Пан Ги Мун также принимал участие в ПМЭФ, отметив, что присутствие генерального секретаря ООН становится доброй традицией. Президент также подчеркнул, что Россия и в дальнейшем будет сотрудничать с ООН.

#путин #оон #гутерреш
Алексей Громов
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