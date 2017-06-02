Ученые рассказали, как навсегда избавиться от аллергии

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Канберра, 2 июня. Австралийские ученые считают, что избавиться от аллергии можно при помощи генной инженерии, «сбросив» память иммунных клеток.

Аллергия и приступы астмы связаны с тем, что иммунная система человека реагирует на собственные белки как на антигены. Однако, по словам исследователя Рэя Степто из университета Квинсленда в Диамантине, эта проблема решается, если заставить Т-клетки «забыть» белки. Так называемая «память» иммунных клеток была исследована на грызунах. Лабораторные опыты на мышах могут занять не менее пяти лет, считает ученый. В дальнейшем он полагает, что разработанную методику можно будет опробовать на добровольцах, пишет «Свободная пресса».