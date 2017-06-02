ВСУ атаковали сельскохозяйственную технику в ДНР: ФАН публикует видео

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Артиллерия ВСУ обстреляла поселок Луково в Тельмановском районе ДНР. Корреспондент Федерального агентства новостей посетил место событий. В результате обстрела были повреждены два жилых дома, несколько хозяйственных построек и зернохранилищ, а также почти два десятка единиц сельскохозяйственной техники.

Обстрел начался приблизительно в 6.30 утра и продолжался около 20 минут. Огонь корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата. На территории поселка упало в общей сложности более 30 артиллерийских снарядов калибром 122 мм. Из них пятнадцать упали на территории хозяйственного двора, порядка шести на территории зернохранилища, остальные — на жилые массивы.

Инцидент прокомментировали Геннадий Спорняк, механик производственного участка села Луковое, и Эдуард Басурин, заместитель командующего оперативным командованием ВС ДНР.

«Обстрел произошел сегодня в полседьмого утра. На площадке хозяйственного двора у нас стоит техника, которая участвовала в заготовке сена. Это тракторы, косилки и средства транспортировки. В той или иной степени пострадало 4 автомобиля и 14 единиц сельхозтехники. Точную стоимость ущерба мы еще не определили. Необходимо произвести дефектовку по каждой конкретной единице. Тем не менее на данный момент техника в поле не вышла. Повреждения существенные. Шины, двигатели, кабины, разбитые стекла», — рассказал Спорняк.

Еще вчера техника участвовала в работе, подчеркивает механик. С ее помощью проводилась заготовка сена и фуража для местных животноводств.

«На территории хоздвора 15 прилетов, а рядом находится еще шесть зернотоков. Все вместе это образует зерноочистительный комплекс. Там было прямое попадание. Но мы пока не определили ущерб. В первую очередь занимаемся техникой, которая необходима сейчас для работы в поле», — резюмирует местный житель.

Эдуард Басурин описывает произошедшее следующим образом: «Мы просили ВСУ в очередной раз: «Давайте все-таки перестанем стрелять». Все-таки 1 июня — это День защиты детей. Они практически выдержали этот промежуток. Но сегодня утром населенный пункт Луково был обстрелян из артиллерии калибром 122 мм».

По Луково, продолжает Басурин, было выпущено 57 снарядов. Украинские силовики стреляли фактически с одной позиции. Все снаряды были выпущены из окрестностей лежащего неподалеку населенного пункта Чермалык, контролируемого украинской стороной. Сначала было выпущено 27 снарядов. Потом — остальные.

«Здесь (в селе Луково — прим. ФАН) только сельхозтехника. Причем сельхозтехника дорогая. Недавно закончились полевые работы. Можно предположить, что обстрел велся по сельхозтехнике, чтобы она не смогла больше выйти в поле и не смогла собрать тот урожай, который с большим трудом был здесь посажен. Можно предположить, что антенну ретранслятора пытались уничтожить. Возможно, они считали, что на площадках есть военная техника. Когда шел обстрел, беспилотник висел над селом, с него велась корректировка. Дома в селе получили незначительные повреждения. Основная часть повреждений пришлась на огороды людей, которые здесь живут», — подводит итог Эдуард Басурин.