Гигантский смерч напугал жителей Екатеринбурга

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Екатеринбург, 2 июня. Жители Екатеринбурга активно обсуждают смерч, который образовался на окраине города во время дождя. Согласно предварительным данным, необычное атмосферное явление было замечено возле озера Шарташ.

«Мы следим за ситуацией, связанной со смерчем, но пока никакой информации о пострадавших или разрушениях с места не поступало. Может быть, какая-то информация появится позже», — пояснила Ura.ru руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова.

Ранее сообщалось о смерче, который пронесся к югу от Татарстана. По данным МЧС Татарстана, в результате разгула стихии повреждены крыши четырех жилых домов и шести хозяйственных построек.