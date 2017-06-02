Ряды Совбеза ООН пополнили пять новых стран

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Нью-Йорк, 2 июня. Пять новых стран были включены в состав Совета Безопасности ООН на 2018-2019 годы. Об этом в пятницу заявил председатель сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Питер Томсон.

Речь идет о Гвинее, Кот-д'Ивуаре, Кувейте, Перу и Польше. Эти страны получили две трети голосов, необходимых для включения в состав Совбеза. Кроме того, в 2018 году Нидерланды займут место Италии в составе СБ ООН.

Напомним, что непостоянными членами Совета безопасности в 2017 году были выбраны Египет, Сенегал, Украина, Уругвай и Япония.