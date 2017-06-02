Ураган и ливни испортят петербуржцам первые летние выходные

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Санкт-Петербург, 2 июня. В выходные дни в Петербурге сохранится ненастная погода. Об этом сообщает ГУ МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

По данным ведомства, 3 июня порывы ветра могут достигать 11 метров в секунду, а в прибрежных районах до 17 метров. Утром будет облачно, однако к обеду небо прояснится. Температура воздуха не поднимется выше 11 градусов тепла. Возможен небольшой дождь.

Напомним, 29 мая на Москву и столичный регион обрушился мощнейший ураган. В результате урагана погибли 15 человек, из них десять - в Москве и пять - в Подмосковье. Пострадали около 200 человек.