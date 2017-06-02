ИГИЛ нацелилось на Азию: к чему приведет вмешательство глупых политиков и деньги Эр-Рияда

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Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Islamic State in Asia: Saudi-Funding and Naive Policymakers Endanger Region («Исламское государство» в Азии: саудовское финансирование и наивные политики угрожают региону»), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом Journal-Neo.

Недавно по всей Индонезии прошли теракты: сеть боевиков нарушила течение жизни вдоль тайско-малайзийской границы, где были развернуты полномасштабные боевые действия, включая воздушные бомбардировки, в то время как филиппинские войска вели бой за возвращение города Марави на южном острове Минданао, — все это связано с «Исламским государством»* (ИГ*, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ).

Опасно обманчивое повествование сейчас ведется американскими и европейскими СМИ, такое же, какое они использовали с 2011 года, чтобы скрыть истинную причину боеспособности ИГИЛ на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Однако, «Исламское государство» ничем не отличается от любой другой военной силы. Его членам нужна еда, вода и кров, оружие и боеприпасы, форма и транспорт, который в свою очередь требует топлива, обслуживающего персонала и запасных частей. И самое главное, ИГ нужен постоянный поток новобранцев, который стал возможным только благодаря организованному обучению и идеологической обработке.

Учитывая масштабы ИГИЛ, совершенно очевидно, что оно не может обеспечивать все эти нужды самостоятельно.

Образование и внушение: кто подпитывает огонь?

Ряды ИГИЛ в Юго-Восточной Азии пополняются с помощью региональной сети экстремистского идеологического внушения, проводимого в учреждениях, выдающих себя за исламские школы-интернаты, известные как медресе. Кто их финансирует? Саудовская Аравия.

Приглашенный старший научный сотрудник Центра технологий и политики национальной безопасности в Университете национальной обороны Юсаф Батт в своей статье на Huffington Post: «Как саудовский ваххабизм является источником исламского терроризма» пишет: «Было бы довольно хлопотно, но, возможно, приемлемо для саудитов поощрять нетерпимые и экстремистские идеи ваххабизма только внутри страны. Но, к сожалению, за десятилетиями саудиты также щедро финансировали распространение этого вероучения за рубежом. Точные цифры неизвестны, но считается, что более 100 миллиардов долларов было потрачено на экспорт фанатичного ваххабизма в различные намного более бедные мусульманские страны во всем мире за последние три десятилетия. Сумма может быть и вдвое больше. Для сравнения, Советский Союз на распространение коммунизма по всему миру потратил около семи миллиардов долларов за 70 лет с 1921 по 1991 год».

США при администрации президента Дональда Трампа только что подписали с Саудовской Аравией договор о поставке оружия на 110 млрд долларов. Это был очередной контракт, как и у администрации президента Барака Обамы, который напомнил о десятилетиях военной, политической и экономической поддержки США этого государства Персидского залива. Поддержка Запада для саудитов, кажется, находится в полной сохранности и в ближайшее время не изменится.

После того как была установлена связь бельгийской ячейки ИГИЛ с терактами в Париже в ноябре и в Брюсселе в марте, история Саудовской Аравии стала предметом нескольких новостных статей. Однако трудно было найти какую-либо прямую связь между этими террористами и саудовским наследием в бельгийской столице.

Но здравый смысл не дает забывать о существенной разведывательной сети и полицейских государствах, которые существуют в Евросоюзе. И тот факт, что после последних террористических атак оказывается, что спецслужбы в Европе часто могли «предвидеть» подозреваемых, их криминальное прошлое и деятельность, а также их связь с экстремизмом, как внутри своих собственных общин в Европе, так и за ее пределами на полях сражений в Сирии, Ираке, Йемене и Ливии.

Установление прямой связи между терроризмом и саудовским финансированием вполне в пределах возможностей американских и европейских спецслужб и органов безопасности. Чего им не хватает, так это политической воли.

Глобальный экспедиционный корпус

В сочетании со скрытой, косвенной и прямой военной поддержкой, финансируемый саудитами экстремизм представляет собой, по сути, экспедиционный корпус наемников, помощников, используемых в погоне за современной империей.

Как мы могли наблюдать в Ливии и Сирии, цель поддержки Саудовской Аравии Соединенными Штатами и Европой, — это свержение правительств, которые США и Европа не способны свергнуть напрямую военной силой.

Финансируемая саудитами идеологизация, которая помогает пополнять ряды этой виртуальной глобальной наемной силы, может быть использована в качестве инструмента для смены режима. Такие экстремисты сыграли важную роль в свержении ливийского правительства в 2011 году и привели к борьбе по свержению сирийского правительства.

Они также могут быть полезным инструментом геополитического принуждения, открывая для США новые возможности по продаже большего военного присутствия в той или иной стране.

В недавней статье New York Times под названием «В Индонезии и на Филиппинах боевики находят общую связь: ИГИЛ», речь идет как раз о таком мотиве: «С начала 2000-х США отправляют военных советников в южную часть Филиппин для оказания помощи в борьбе с группировкой «Абу-Сайяф» и другими исламскими экстремистами».

Профессор политических наук университета Де Ла Саль в Маниле Ричард Джавад Хейдариан заявил, что президент Филиппин Родриго Дутерте теперь находится под давлением (чтобы решить кризис на своем родном острове Минданао), и что ему может понадобиться дополнительная помощь от Вашингтона.

В период, когда Филиппины постепенно отворачиваются от Соединенных Штатов в сторону Пекина и других региональных союзников, необходимость «дополнительной помощи от Вашингтона» — обстоятельство слишком удобное, чтобы быть случайным.

Азиатские политики и источники информации

Многие чиновники, политики и СМИ по всей Азии, кажется, зачарованы американскими и европейскими заголовками и намеренно вводящей в заблуждение аналитикой. Тем самым они подвергают Азию той же угрозе, с которой сейчас борются Ближний Восток и Северная Африка.

По ряду причин экстремизму позволили пустить корни и распространиться в таких странах, как Ливия и Сирия, где политические сделки и сотрудничество с США и Европой привели к эскалации насилия и дестабилизации, а не к решению проблемы экстремизма, терроризма и национальной или региональной безопасности.

Аналогичным образом в Азии, если корни экстремизма и терроризма, в частности, саудовское финансирование и пособничество Америки и Европы, не будут приняты во внимание, эта угроза будет продолжать расти и будет использована ее создателями за счет ее азиатских хозяев. Политические демагогии столкнут этнические и религиозные группы друг с другом, усугубляя факторы, ведущие к нестабильности и даже войне. В сочетании с социально-экономическими факторами иностранные интересы в Азии могут управлять, контролировать или даже свергнуть региональные органы власти.

Учитывая судьбу Ближнего Востока и Северной Африки, у Азии, возможно, только один шанс сделать все правильно. Те политики, которые окажутся не способными к объективному правдивому анализу, которые просто способствуют иностранному вмешательству, уже не должны называться политиками, для них есть более подходящее название — лоббисты.

* Организация запрещена на территории РФ.