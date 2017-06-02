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Спорт
Собянин объявил о вводе в эксплуатацию стадиона «Лужники»

Собянин объявил о вводе в эксплуатацию стадиона «Лужники»

19:33  2 Июня 2017
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Собянин объявил о вводе в эксплуатацию стадиона «Лужники»

Москва, 2 июня. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что большая спортивная арена «Лужники» получила разрешение на ввод в эксплуатацию.

Сегодня стало известно о готовности большой спортивной арены «Лужники» принимать спортивные мероприятия. «Лужники» как стадион готовы, — сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. — Сегодня было подписано разрешение на ввод в эксплуатацию», — сказал мэр. Отметим, что реконструкция была завершена к проведению Кубка Конфедераций. Как сообщала ранее Ленту.Ру, в парке «Лужников» были высажены именные деревья, среди которых вишни футболистов из Мексики, ФРГ, Новой Зеландии, Чили и других стран-участниц Кубка. 

Собянин объявил о вводе в эксплуатацию стадиона «Лужники»

Ирина Селезнева
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