Собянин объявил о вводе в эксплуатацию стадиона «Лужники»

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Москва, 2 июня. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что большая спортивная арена «Лужники» получила разрешение на ввод в эксплуатацию.

Сегодня стало известно о готовности большой спортивной арены «Лужники» принимать спортивные мероприятия. «Лужники» как стадион готовы, — сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. — Сегодня было подписано разрешение на ввод в эксплуатацию», — сказал мэр. Отметим, что реконструкция была завершена к проведению Кубка Конфедераций. Как сообщала ранее Ленту.Ру, в парке «Лужников» были высажены именные деревья, среди которых вишни футболистов из Мексики, ФРГ, Новой Зеландии, Чили и других стран-участниц Кубка.