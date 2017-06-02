Возрождение из пепла: нефтяные поля Джизаль и Мазрур под Пальмирой готовы к перезапуску

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В ходе боев за сирийскую Пальмиру террористы запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»*, отступая, вывели из строя значительных часть нефтяных промыслов. Тем не менее, сирийские специалисты смогли восстановить работу скважин. Корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) посетили два нефтяных месторождения в провинции Хомс и рассказали о том, как идет восстановление скважин, уничтоженных террористами ИГИЛ*.

Бои за черное золото

Два нефтяных месторождения в провинции Хомс, Джизаль и Мазрур, расположенные в двадцати километрах к северо-востоку от Пальмиры, приняли на себя удар террористов. Боевики ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ), еще до взятия Пальмиры правительственными войсками отступившие из района нефтеперерабатывающего завода Хайян, в конце марта были окончательно выбиты с высот Джебель Аль-Мазрур и Джебель Ад-Далид, потеряв контроль над месторождениями. И в ходе отступления на хребет, исламисты предпочли взорвать или иными способами деактивировать большую часть скважин.

Присутствие террористов на высотах, расположенных в непосредственной близости от нефтяных полей вплоть до первых чисел апреля не позволяло сирийским инженерам приступить к восстановлению трубопроводов и сепараторов. Меньше месяца назад террористы предпринимали регулярные атаки позиций САА и Республиканской гвардии в районе Мазрура, и долина де факто являлась «нейтральной полосой».

Тем не менее, оперативное наступление в северном и северо-восточном направлениях, предпринятое армией Сирийской Арабской Республики около трех недель назад, позволило окончательно обезопасить подходы к месторождениям.

Марсианский пейзаж

После того, как территория месторождений была обработана саперами, нефтяники объявили о начале ремонтных работ. Первый этап ремонта был завершен около недели назад, и результаты восстановления инфраструктуры нефтедобычи можно уже сейчас расценивать как успешные.

В частности, посредством замены трубопровода и части технических узлов, одна из нефтяных скважин в районе нефтедобычи Джизаль стала давать в полтора раза больше баррелей нефти в сутки, нежели до войны. Если в 2012 году среднестатистический объем добычи не превышал 600-680 баррелей в сутки, то в настоящий момент объем добываемой нефти приблизился к 1000 баррелей в сутки.

Тем не менее, две скважины из трех, функционировавших в долине, по-прежнему нуждаются в ремонте и электрификации. Сирийские инженеры предполагают, что ремонтные работы будут завершены не позднее 12 июня.

Работа скважины, взорванной боевиками ИГ при отступлении с территории месторождения Мазрур, также была восстановлена в максимально сжатые сроки, несмотря на изобилие нефти и парафина, буквально заливших несколько гектар вокруг и превративших пустыню в подобие марсианской земли.

* Организация запрещена на территории РФ.