Путин: Москва добилась качественного улучшения деловой среды

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Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин назвал Московскую область благоприятным для бизнеса регионом.

В пятницу президент России выступил на Петербургском международном экономическом форуме. В ходе своего выступления Путин сказал, что в экономике России началась фаза подъема. В Московском регионе улучшилась деловая среда, добавил глава государства.

«Целый ряд субъектов России, такие, как Московская и Калининградская области, Санкт Петербург, добились резкого качественного улучшения деловой среды», — цитирует слова Путина интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Президент также призвал глав российских регионов постоянно наращивать усилия, открывать новые возможности для бизнеса, свободной и успешной работы.

С 1 по 3 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум.