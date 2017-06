Стеклянный занавес: каким США на самом деле видят Ближний Восток

В Избранное

В апреле боевики ИГИЛ* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) бежали из Дейр-Хафира, оставив после себя нетронутыми небезызвестные черные флаги, места казни, оружейные заводы и выкрашенные в черный исламские залы суда. Но Вашингтон по-прежнему утверждает, что Сирия не борется с «Исламским государством»*. Перевод материала The truth about US involvement in Syria is far more complicated than Donald Trump wants you to think издания Independent представляет Федеральное агентство новостей.

Где-то за Атлантическим океаном наверняка есть гигантский стеклянный занавес, через который американцы смотрят на Ближний Восток. Может быть, через стекло смутно видно, и это совершенно искажает их видение.

Даже когда они прибывают в регион, чтобы пообщаться со своими «умеренными» друзьями суннитами, головорезами, диктаторами, которые теперь дружно втягивают американского президента в свой «союз» против шиитов, Запад соглашается уничтожить Иран вместе со странами Персидского залива.

И с ума сошел не только Вашингтон. Возьмите хотя бы генерала Джеймса Мэттиса. После встречи с саудитами, чья вера, возможно, вдохновляет ИГИЛ, министр обороны США сказал американским журналистам, что «везде, на какие бы проблемы в регионе ни посмотреть, мы видим Иран». Невероятно, но ни один репортер не стал обсуждать эту чертовщину. И это странно — ведь мы все думали, что проблема в ИГИЛ.

Разве Мэттис не знает, что его люди помогают иракской армии и проиранским шиитским боевикам уничтожать ИГИЛ в Мосуле? Разве он не знает, что именно боевики, а не Иран, угрожали уничтожить весь Запад? Разве он не понимает, что Иран — заклятый враг ИГИЛ? Похоже, это слишком сложно для «начальника войны».

По мнению США, Израиля и саудитов, Иран пытается захватить контроль в Сирии. Однако в действительности сирийская армия считает Россию, Иран и «Хезболлу» своими союзниками, и их флаги развиваются за пределами военных штабов в некоторых сирийских городах.

Также существует мнение, высказанное Вашингтоном, что сирийцы и их российские союзники сражаются только с проплаченными Штатами «умеренными» (и в значительной степени мифическими) оппозиционными силами, не вступая в борьбу против «Аль-Каиды» (деятельность запрещена в РФ), «Джебхат ан-Нусры» (деятельность запрещена в РФ) или ИГИЛ. Это чушь.

Более того, сами американцы, видя, что иракские шиитские ополченцы, поддерживающие Асада, а также иранские войска направляются к юго-западному пограничному городу Аль-Танфу, они бомбили проправительственные войска, а не ИГИЛ, продвигавшийся на север. К тому же перекрытие иранской магистрали в Сирию через Ирак было более важным делом для США, чем война против ИГИЛ. Вот почему Мэттис отправляет больше оружия курдам, которые, как ожидается, будут сражаться с ИГИЛ вокруг Ракки от имени Вашингтона.

Это приводит нас к истории, как правило, не рассказываемой на Западе, — о том, как Саудовская Аравия отказалась пригласить ливанского президента, христианина, на саммит в Эр-Рияде. Из всех арабских стран Ливан был единственной неприглашенной страной. Почему? Потому что ее президент христианин? Или потому, что он поддерживает «Хезболлу», а до определенного момента поддерживал и сирийское правительство?

Как бы это ни было странно, но ливанская ситуация во многом объясняет неадекватные доводы Мэттиса и его коллег, среди которых бывшие моряки, проходившие с ним службу в Ираке. Они утверждают, что Иран вооружает силы, которые противостоят американским оккупационным войскам. Они даже арестовали иранских дипломатов в Ираке в качестве подозреваемых в организации терактов, прежде чем спокойно их освободить.

Обама уволил Мэттиса из-за его «одержимости» Ираном. Но теперь Трамп поддерживает борьбу суннитов против шиитов, и Мэттис вновь сражается в своих давних «битвах».

Безумный президент со своим безумным псом. Надевайте бронежилеты, дамы и господа.

