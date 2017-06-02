Коалиция во главе с США нанесла более 20 тысяч авиаударов в Ираке и Сирии с 2014 года

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Вашингтон, 2 июня. С августа 2014 года международная антитеррористическая коалиция во главе с США нанесла более 20 тысяч авиаударов в Ираке и Сирии. Об этом говорится докладе штаба антитеррористической коалиции.

«На данный момент на основании данных с августа 2014 по апрель 2017 годов коалиция провела 21 тысячу 35 бомбардировок», — говорится в документе.

Также в докладе сообщается, что с 2014 года в результате авиаударов коалиции в Ираке и Сирии погибли 484 мирных жителя. Ведомство подчеркивает, что в будущем не планирует уменьшать количество авиаударов.