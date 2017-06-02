Банкиры обрадовали россиян предсказанием падения ставок по ипотеке ниже 10%

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Санкт-Петербург, 2 июня. Размер ипотечных ставок в России к концу года может снизиться до 10% и ниже. Такой прогноз дал в пятницу глава банка ВТБ 24 Михаил Задорнов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

«То, что ставки будут снижаться и где-то в конце года ставка уйдет ниже 10% — это очевидно. Может быть в декабре, может в январе, но в целом следующая цель — ставки по ипотеке ниже 10%», — отметил он.

Задорнов полагает, что в будущем ставки могут снизиться до 6-7% при условии, что инфляция не будет превышать 2%, передает ТАСС.