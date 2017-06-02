Проверенная хитрость Минфина: сбудется ли прогноз Силуанова о двух непростых годах

В Избранное

Скопировать

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что ближайшие два-три года в России будут сопряжены с определенными трудностями. Своей точкой зрения глава Минфина поделился с журналистами «на полях» Петербургского международного экономического форума.

Силуанов считает, что средняя цена нефти в следующем году снизится до 40 долларов за баррель, а, значит, России следует, образно говоря, затянуть пояс и сократить расходные статьи бюджета. Только к 2020 году ситуация стабилизируется. Тогда расходы госбюджета можно будет увеличить на 0,5 триллиона рублей в год.

«Нам придется пройти непростые 2018−2019 годы, и дальше за 2020 год мы уже сможем наращивать расходы», — суммирует свою позицию министр. Также он добавил, что проект бюджета на грядущие непростые годы предусматривает привлечение внешних займов в размере 3 миллиардов долларов в год.

Кроме того, Силуанов сообщил, что Минфин может начать тратить Резервный фонд к концу осени — ближе к зиме. Сейчас, пояснил чиновник, власти стараются «максимально отдалить это решение».

Напомним, что сегодняшний свой тезис министр финансов озвучивает уже не первый раз. Накануне Силуанов также заявлял, что России надо сбалансировать свой бюджет, дабы не проедать резервы и не жить в долг.

«Сейчас мы живем в долг, используя те резервы, которые были накоплены раньше при Алексее Леонидовиче (Кудрине)», — сказал тогда Силуанов.

В любом случае, не все согласны с пессимизмом министра. Сценарий, озвученный Силуановым, является слишком уж консервативным, считает глава аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. «Минфин всегда консервативен и, мне кажется, излишне консервативен. В общем-то, это уже традиция. Так, к примеру, Минфин, всегда немного занижает инфляцию в проекте бюджета на следующий год. Почему? Инфляция по факту оказывается выше, а, значит, и доходы бюджета оказываются выше. Давать излишне консервативные и пессимистические прогнозы — это хитрость, которую придумал еще Кудрин», — заявил финансовый аналитик в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Одним словом, я не разделяю точку зрения Силуанова. Прежде всего, я думаю, что озвученный им прогноз по поводу динамики цен на нефть излишне пессимистичен. Мы вполне уверено можем ориентироваться на более высокую цену на нефть. Если Федеральный резерв не будет слишком завышать ставку, то минимальная цена будет 55 долларов за баррель, может быть, даже немного повыше», — отмечает экономист.

Также России нет никаких причин прибегать к внешнему заимствованию. Тем более что — в условиях продолжающихся санкций — эти двери для нас практически закрыты. «Нам не нужны внешние заимствования, когда у нас есть внутренний рынок рубля и carry trade. Соответственно, деньги в бюджет лучше занимать с помощью облигаций федерального займа. На рублевом рынке государственного долга доля резидентов достаточно велика, а бумаги продаются хорошо. В рублях занимать в любом случае выгоднее: как говорится, в крайнем случае напечатаем еще», — поясняет Разуваев.

Показатели роста ВВП России и ее суверенный долг все еще находятся в достаточно «комфортной» пропорции, добавляет Разуваев. Значит, вопреки всем призывам Силуанова к экономии, госбюджет еще способен к существенным затратам на социальную сферу.

«Потому деньги, которые мы займем на рублевом рынке, можно будет пустить не только на текущие расходы, но и на повышение зарплат и пенсий. Тем самым можно спровоцировать рост спроса со стороны определенной категории граждан на товары и услуги. Пенсионеры и бюджетники у нас люди не самые богатые, но так они будут покупать отечественные товары, отдыхать в РФ и т.д. Рост внутреннего спроса же, как известно, приводит к общему оздоровлению экономики. Потому, нет, я не разделяю пессимизм Силуанова, хотя, конечно, наша экономическая политика нуждается в некоторой корректировке», — подводит итог Александр Разуваев.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас экономика страны справилась с ограничительными мерами со стороны Запада, однако «лучше бы их не было». «Это как вот канцлер Австрии говорил, припоминая Марка Твена: слухи о моей смерти сильно преувеличены. Так вот и по поводу санкций можно сказать, но лучше бы, конечно, этого не было, и нужно с этим заканчивать», — цитирует слова российского национального лидера газета «Известия».