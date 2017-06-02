Захарова: РФ призывает при расследовании химатак в Сирии не полагаться на соцсети

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Санкт-Петербург, 2 июня. Россия призывает направить экспертов в Сирию для расследования предполагаемых химатак вместо того, чтобы полагаться на данные из соцсетей. Такое заявление в пятницу сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе ПМЭФ-2017.

По ее словам, Организация по запрещению химического оружия была специально создана для изучения и вывоза химического арсенала из Сирии.

«Они же не были направлены на место. Они пользуются информацией блогеров, соцсетей, НПО и оппозиционных партий. Наверное, это обогащает данные, но не хватает самого главного — работы на месте по сбору и анализу материалов», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва делает оценки, основываясь на информации, которую предоставляют находящиеся в Сирии российские специалисты, однако западные страны не верят этим данным.