Путин: Всероссийский Пушкинский праздник собирает тысячи любителей поэзии со всего мира

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Псков, 2 июня. Российский президент Владимир Путин поздравил участников Всероссийского Пушкинского праздника поэзии с Днем русского языка, текст приветственной телеграммы размещен на сайте Кремля.

Сегодня в Пскове стартовал Всероссийский Пушкинский праздник поэзии, который продлится до 6 июня. В связи с праздничными мероприятиями, в которых ежегодно принимают участие десятки тысяч любителей поэзии и русского языка из России и других стран мира, президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму.

«Уверен, что нынешние торжества, посвящённые 200-летию первого приезда великого русского поэта в Михайловское, пройдут с размахом, запомнятся богатой и насыщенной программой, выступлениями известных артистов и музыкантов», — говорится в поздравлении. Российский лидер отметил, что такие инициативы воспитывают в подрастающем поколении уважительное отношение к языку, культурным ценностям и отечественной истории.