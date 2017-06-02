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Экономика
Голодец рассказала, когда россияне перейдут на электронные трудовые книжки

Голодец рассказала, когда россияне перейдут на электронные трудовые книжки

19:14  2 Июня 2017
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Голодец рассказала, когда россияне перейдут на электронные трудовые книжки

Санкт-Петербург, 2 июня. Вице-премьер Ольга Голодец считает, что с 1 января 2018 года россияне могут получить электронные трудовые книжки.

«Я надеюсь, что эту систему, эту опцию мы предоставим с 1 января 2018 года», — заявила она журналистам в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Голодец, Минтруд РФ активно занимается этим вопросом, но у работодателей и профсоюзов разные позиции. Вице-премьер выразила надежду, что в скором времени будет достигнуто соглашение по данному вопросу. Ранее Голодец сообщала, что решение по переводу бумажных электронных трудовых книжек в электронный формат не будет быстрым.

С 1 по 3 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум.

#голодец #пмэф #трудовая книжка
Алексей Громов
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