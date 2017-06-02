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Общество
ФАС подозревает такси Gett в недобросовестной конкурентной борьбе

ФАС подозревает такси Gett в недобросовестной конкурентной борьбе

18:53  2 Июня 2017
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ФАС подозревает такси Gett в недобросовестной конкурентной борьбе

Москва, 2 июня. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении российской «дочки» компании Gett.

В сообщении ФАС говорится, что сервис пассажирских перевозок подозревается в нарушениях «конкурентного законодательства, выразившихся в распространении информации, вводящей в заблуждение относительно стоимости услуг компании».

Антимонопольная служба установила, что минимальная цена на поездку в такси Gett составляет 80 рублей, при том что реклама компании обещает пассажирам прокатиться по столице за 50 рублей.

#фас #gett
Алексей Громов
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