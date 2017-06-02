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Общество
Михаил Барышев назначен начальником главного управления по работе с личным составом Минобороны РФ

Михаил Барышев назначен начальником главного управления по работе с личным составом Минобороны РФ

18:46  2 Июня 2017  /обновлено: 18:49  02 Июня 2017
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Михаил Барышев назначен начальником главного управления по работе с личным составом Минобороны РФ

Москва, 2 июня. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назначил начальником главного управления по работе с личным составом ведомства начальника ЦСКА Михаила Барышева.

Сегодня в ходе селекторного совещания министр обороны Сергей Шойгу сообщил о назначении начальником главного управления по работе с личным составом Минобороны РФ начальника Центрального Спортивного Клуба Армии полковника Михаила Барышева, пишет «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Барышев занимает должность начальника ЦСКА с 2014 года, он также включен в коллегию Минспорта РФ.

Ирина Селезнева
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