Михаил Барышев назначен начальником главного управления по работе с личным составом Минобороны РФ

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Москва, 2 июня. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назначил начальником главного управления по работе с личным составом ведомства начальника ЦСКА Михаила Барышева.

Сегодня в ходе селекторного совещания министр обороны Сергей Шойгу сообщил о назначении начальником главного управления по работе с личным составом Минобороны РФ начальника Центрального Спортивного Клуба Армии полковника Михаила Барышева, пишет «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Барышев занимает должность начальника ЦСКА с 2014 года, он также включен в коллегию Минспорта РФ.