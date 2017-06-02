Путин надеется на активное сотрудничество России с Австрией

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Санкт-Петербург, 2 июня. Россия всегда была хорошим партнером Австрии и надеется, что это сотрудничество продолжится в будущем. Такое заявление сделал в пятницу президент России Владимир Путин во время встречи с канцлером Австрии Кристианом Керном в ходе ПМЭФ-2017.

«С Австрией у нас всегда был очень интенсивный диалог практически по всем направлениям. Много российских компаний работает в Австрии, есть целые отрасли, в которых мы эффективно и интенсивно работаем вместе. Надеюсь, что мы будем продолжать эту работу», — отметил он.

По его словам, российские инвестиции в австрийскую экономику достигают почти 24 млрд долларов. Австрийский бизнес инвестирует в Россию порядка 7 млрд долларов.